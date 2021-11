"Il me cherche !". Comprendre ce qui se passe dans le cerveau de votre enfant entre 6 et 11 ans

Comprendre le cerveau de votre enfant entre 6 et 11 ans pour résoudre les conflits. Elle saute partout, il peine à se concentrer, elle manque de confiance, il oublie ses affaires, elle est violente à l'école, il se montre difficile à table... La période de six à onze ans est souvent marquée par les conflits de pouvoir, entre des enfants en quête d'autonomie mais en fort besoin d'attention, et des parents excédés par leurs attitudes. Et si, plutôt que de fixer à tout prix des limites, il suffisait de bien comprendre leur rythme de développement cérébral et de s'y adapter ? Les récentes découvertes des neurosciences ont beaucoup à nous apprendre en ce domaine ! Dans ce livre, découvrez une approche efficace, fondée sur la compréhension du cerveau de nos enfants, pour remédier aux situations de conflits, de cris et de punitions et répondre le mieux possible à leurs besoins profonds. Ainsi, votre quotidien à leurs côtés redeviendra plus apaisé !