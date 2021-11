On est foutu, on pense trop ! Comment se libérer de Pensouillard le hamster

Pensouillard le hamster, c'est ce petit être dans notre tête qui rumine sans relâche et s'évertue à nous gâcher la vie : pourquoi est-ce toujours à moi que cela arrive ? Si seulement j'avais pensé à dire ça ! Pourquoi personne ne fait attention à moi ? Pensouillard symbolise notre moi, notre ego. Face aux problèmes quotidiens comme aux angoisses exceptionnelles, il nous fait souffrir, nous leurre, nous asservit. Avec un style vivant et plein d'esprit et grâce à des conseils pratiques, le Dr Serge Marquis nous invite à comprendre notre bruyant ego, puis à le remettre à sa place pour mieux nous en amuser. Et envisager sereinement notre vie.