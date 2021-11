Fais toi confiance. Ou comment être à l'aise en toutes circonstances

Incapacité de s'affirmer, peur du rejet, de l'avenir ou des autres, doutes concernant ses connaissances ou sa popularité sont quelques-unes des conséquences liées au manque de confiance en soi. Ce terme englobe énormément de représentations différentes selon les personnes. S'appuyant sur les expériences menées dans les laboratoires de psychologie expérimentale, et sur sa pratique clinique, l'auteure brise quelques idées reçues et nous guide vers une meilleure compréhension de nos réactions. Elle propose également des exercices pour être à l'aise avec soi-même, avec les autres et percer les secrets de ceux dont on envie l'assurance.