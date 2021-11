Le livre de sagesse toltèque de Don Miguel Ruiz. Les enseignements essentiels

Don Miguel Ruiz Jr partage ici toute la sagesse transmise par son père dans un livre court et puissant. Ces enseignements essentiels ont été sélectionnés parmi les écrits de Don Miguel Ruiz, l'auteur des Quatre accords toltèques. Il nous offre aussi une partie de ses ateliers, interviews, conférences et, surtout, les moments privilégiés entre père et fils. Ce livre est à la fois pratique et spirituel, et nous permet de comprendre les enseignements essentiels de la sagesse toltèque.