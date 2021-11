Votre cerveau est extraordinaire. 50 astuces de mentaliste qui vont vous changer la vie

On ne vous l'avait jamais dit ? Eh oui, votre cerveau est extraordinaire ! Avec quelques bons conseils, et deux, trois trucs, il n'appartient qu'à vous d'en ov développer tout le potentiel. Découvrez des expériences à mener et des astuces pour bluffer les gens, mais aussi améliorer votre vie au quotidien : comment aborder un inconnu, reconnaître un menteur, lire dans les pensées, faire passer les migraines... Votre cerveau a des ressources que vous ne soupçonniez pas. Fabien Olicard vous les révèle et vous explique comment les mettre à profit !