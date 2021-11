La manière dont vous téléphonez, croisez les jambes ou les bras, utilisez vos doigts en révèle plus sur vous que vous ne l'imaginez. Tous ces gestes, en apparence anodins et accomplis instinctivement, reflètent votre état émotionnel et trahissent vos pensées réelles. Ce guide pratique et illustré vous apprendra à interpréter les gestes de vos interlocuteurs. Il vous révélera comment détecter le mensonge ou la trahison et comment évaluer l'anxiété, la confiance ou la séduction. Décodeur gestuel complet, "Ces gestes qui vous trahissent" vous donnera une longueur d'avance sur les autres.