Tu vas tout dé-chi-rer. Réveillez la badass qui sommeille en vous et transformez votre vie

Souriez ! Ce livre va vous faire changer d'avis, et vous permettre de trouver énergie et confiance en vous. L'auteure vous entraîne dans un voyage réjouissant vers une incroyable métamorphose et, grâce à des anecdotes aussi hilarantes qu'inspirantes, des réflexions affûtées et des exercices simples, vous livre les clés pour : jeter définitivement aux orties les comportements et les croyances qui vous empêchent de vous réaliser pleinement ; construire, ICI et MAINTENANT, la vie dont vous rêvez ; gagner un max d'argent. Genre, comme vous n'en avez jamais gagné... Alors réveillez la badass qui sommeille en vous, et préparez-vous à tout déchirer !