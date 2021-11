Le Noir qui infiltra le Ku Klux Klan

Octobre 1978. Ron Stallworth est inspecteur à la brigade de renseignement de la police de Colorado Springs. Un jour, il tombe sur une annonce de recrutement du Ku Klux Klan dans un quotidien de la ville. Intrigué, il y répond et, à sa grande surprise, il est contacté deux semaines plus tard : le Ku Klux Klan est à la recherche de nouveaux membres pour monter sa section locale. Comment infiltrer le Ku Klux Klan quand on est un homme noir ? C'est l'exploit qu'accomplira Ron Stallworth sous couverture pendant neuf mois, aidé de son collègue Chuck, et qui dupera l'organisation tout entière. Une histoire vraie extraordinaire qui se lit comme un thriller.