Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Le livre qui va changer votre vie, Edition revue et augmentée

Ouvrage incontournable, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent a été traduit en quarante langues et a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Stephen R. Covey synthétise plusieurs siècles de sagesse et propose une véritable odyssée au coeur de la nature humaine et de ses valeurs. Grâce à un savant dosage de talent, de compassion et d'expérience, chaque page contribue à des prises de conscience fondamentales. Ne tardez pas, découvrez les sept habitudes qui vous permettront de relever les défis de votre vie privée, familiale et professionnelle, et de créer un bonheur durable !