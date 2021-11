La vie après l'ego

Imaginez que vous êtes assis au cinéma. Devant vous, une personne vous empêche de voir l'écran. Elle parle très fort, tellement fort que vous n'entendez pas le film. Cette personne, c'est vous. Vous, ou plutôt votre ego - dont Dogo Barry Graham, moine bouddhiste écossais, vous exhorte à vous libérer. Avec des mots crus et sans détours, des conseils qui secouent, le maître de zen vous montre une voie plus claire, plus libre.