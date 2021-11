Libérez votre cerveau ! Traité de neurosagesse pour changer l'école et la société

Vous êtes plus intelligent que vous ne le pensez ! C'est ce qu'Idriss Aberkane va vous démontrer grâce à une nouvelle science : la " neuroergonomie ". Vous allez découvrir comment utiliser au mieux votre cerveau à l'école, au travail et dans tous les aspects de votre existence. Ceux qui pensent plus vite, qui se concentrent plus longtemps ou qui ont une mémoire phénoménale n'ont pas un cerveau plus développé que le vôtre. Ils s'en servent juste de façon différente. Pour penser mieux, éduquer mieux, vivre mieux, pas besoin d'être un génie, il suffit d'utiliser les formidables ressources que la nature a mises sous notre crâne. Nous en sommes tous capables. Né en 1986, spécialiste des neurosciences, Idriss Aberkane est titulaire de trois doctorats. Editorialiste au Point, il a également donné plus d'une centaine de conférences sur quatre continents.