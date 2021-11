Mon guide de lithothérapie. Découvrez le pouvoir des pierres et des cristaux

S'il vous arrive de ressentir une grande paix en voyant des pierres, ou peut-être même un peu de magie, voici le livre qu'il vous faut pour découvrir tous leurs pouvoirs associés à celui de la visualisation. Ce guide pratique, entièrement illustré, vous enseignera la façon d'utiliser les pierres, les cristaux, les minéraux, les métaux et les pierres précieuses selon votre problématique et votre intention. En apprenant davantage sur vous-même, vos cristaux, vos couleurs (chakras), vous découvrirez comment soigner vos maux et améliorer votre vie grâce au monde minéral.