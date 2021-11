Révision optimale 3 en 1. Fiches - Cartes - Audio Semestre 1 IFSI

Cet ouvrage vous propose des révisions à la carte grâce à 3 supports à moduler entre eux en fonction de vos besoins : - 124 fiches de révision proposent une synthèse linéaire des cours de semestre 1 et vous permettent de maitriser toutes les connaissances des UE au programme ; - 124 cartes mentales reprennent de manière visuelle les fiches de cours et permettent un apprentissage rapide et ludique ; - 120 fichiers audio proposent d'écouter la totalité des fiches et de réviser à tout moment et en tous lieux ! Cet ouvrage 3-en-1 vous permet donc de réviser selon vos préférences d'apprentissage : - Soit en favorisant la mémorisation visuelle de façon traditionnelle grâce aux fiches et de manière plus ludique grâce aux cartes mentales ; - Soit en favorisant la mémorisation auditive grâce à l'écoute des pistes audio. Innovant complet et pratique cet ouvrage est le compagnon indispensable de vos révisions pour réussir le semestre 1 de vos études infirmières.