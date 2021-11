La splendeur des Brunhoff

Les Brunhoff semblent bénis des dieux. Tout ce qu'ils touchent se transforme en or. Jean de Brunhoff donne naissance à Babar, un des plus célèbres personnages de la littérature enfantine, sa soeur Cosette et son beau-frère Lucien lancent Vogue, la bible de la mode, et Vu, l'ancêtre de Paris Match, tandis que son frère Michel met sur orbite Christian Dior et Yves Saint Laurent. Cette famille franco-allemande, pacifiste dès la Grande Guerre, sera parmi les premiers opposants d'Hitler, dénonçant très tôt l'antisémitisme. La nièce de Jean, Marie-Claude, jeune photographe pour Vu, réalisera un scoop mondial lors d'un reportage en Allemagne en 1933 : les photos de Dachau, le premier camp de concentration nazi. De la Belle Epoque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la famille de Babar a traversé les tempêtes avec le panache des grands explorateurs.