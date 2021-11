Au-delà de la pénétration

Et si la sexualité était à réinventer ? Et si le corps était un territoire à redécouvrir ? Et si pénétrer c'était passer à côté et fuir ? Et si la sexualité n'était plus regardée comme un sport olympique ? Et si on arrêtait de penser qu'il y a une seule manière de faire l'amour ? Et si on envoyait balader les normes sexuelles ? Et si les mecs se sentaient un peu méfiants d'être des mecs ? Et si l'ONU décrétait un moratoire sur la pénétration ? Et si la pénétration aussi était politique ? Enlarge your reality !