Rêvez-vous d'une vie meilleure ? Pouvoir illimité est un livre puissant qui modifiera radicalement votre existence. Les stratégies et les techniques de programmation neurolinguistique qu'il révèle vous permettront d'atteindre une qualité de vie insoupçonnée sur un plan privé et professionnel. Pas à pas, vous développerez une plus grande aisance dans vos relations et vos communications ; vous vous débarrasserez en quelques minutes de vos peurs et phobies ; vous contrôlerez vos émotions et obtiendrez une forme physique exceptionnelle ; vous atteindrez une liberté financière et personnelle qui vous permettra de réaliser vos projets et bien plus encore. Avec l'aide d'un des plus grands consultants et coachs au monde, Anthony Robbins, donnez-vous les moyens de vos ambitions et décidez d'avoir enfin la vie dont vous avez toujours rêvé.