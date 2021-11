Ecoute, tu dois savoir. Les messages des défunts sur la vie après la mort

A l'âge de 7 ans, Christine André perd son père dans un tragique accident de la route. Depuis, il lui envoie des messages qu'elle nous partage dans cet ouvrage bouleversant.Comment se passe la vie après la vie ? Comment rester en lien avec nos défunts et comment reconnaître les signes envoyés par nos chers disparus ? Quels sont les enseignements à appliquer pour évoluer spirituellement sur terre ? Comment cultiver l'Amour ? Grâce à ses échanges d'âme à âme avec son père au-delà de la mort, par le biais de l'écriture intuitive, Christine nous incite à une réflexion sur le sens de notre vie et des rapports que nous entretenons avec ceux qui nous entourent.La lecture de ce témoignage bouleversant nous incite à nous libérer de nos peurs en répondant à nos interrogations existentielles. Peu à peu nos peurs se dissipent et une certitude surgit : la mort n'est qu'un passage qui mène à la lumière et à l'amour infini.