Grâce à ses enseignements, ainsi qu'à ses nombreux engagements pour la paix et l'éducation, Sadhguru est devenu l'un des guides spirituels les plus reconnus. A travers le récit de son propre parcours - son enfance en Inde, ses premières expériences contemplatives, son enseignement de yogi - et en explorant les différents champs d'action de la pratique du yoga, Sadhguru nous entraîne, avec intelligence et sagesse, vers une meilleure connaissance de soi, de notre corps et des énergies qui le composent. Un livre pour que la paix et la joie ne soient plus seulement un but à atteindre, mais le socle de notre vie. Grand maître yogi comptant des millions d'adeptes à travers le monde, Sadhguru Jaggi Vasudev fait partie des cinquante personnes les plus influentes en Inde. " Inspirant ! " Esprit Yoga " La Transformation intérieure est une lecture fascinante qui nous plonge dans les enseignements et la sagesse de Sadhguru. Si vous êtes à l'écoute, c'est un outil précieux qui vous permettra d'opérer votre propre transformation intérieure. " Deepak Chopra Traduit de l'anglais par Bernard Clément Texte intégral