Réussir sa vie, c'est important, mais réussir sa santé, c'est fondamental. Notre hygiène de vie a un poids crucial sur notre équilibre, mais pas seulement. L'énergie vitale, la joie, le bonheur dépendent aussi de la qualité de notre santé et surtout de notre hygiène. Voilà pourquoi le mental et le physique sont étroitement liés et rejaillissent l'un sur l'autre. A tout moment, vous pouvez modifier vos habitudes et rentrer dans un cercle vertueux. En appliquant mes conseils, appuyés sur les découvertes médicales les plus récentes, vous augmenterez votre potentiel de bien-être. F. S.