Le piège américain. L'otage de la plus grande entreprise de déstabilisation économique raconte

"Je m'appelle Frédéric Pierucci, ancien patron d'une des filiales d'Alstom. Après avoir été contraint au silence, j'ai décidé de révéler les dessous d'un thriller à 12 milliards de dollars. En avril 2013, j'ai été arrêté par le FBI pour une affaire de corruption. Je n'ai pas touché un centime, mais les autorités américaines m'ont emprisonné pendant plus de deux ans. Un véritable chantage pour obliger Alstom à payer une gigantesque amende et à se vendre à General Electric, son grand concurrent américain. Mon histoire illustre la guerre secrète que les Etats-Unis livrent à l'Europe en détournant le droit et la morale pour les utiliser comme des armes économiques. L'une après l'autre, nos plus grandes sociétés (Alcatel, Total, Société Générale, etc.) sont déstabilisées. Et ce n'est qu'un début..."