Les voraces. Les élites et l'argent sous Macron

Jamais sous la Ve République les élites qui dirigent notre pays n'ont été aussi riches et obnubilées par l'argent. Jamais autant de hauts fonctionnaires n'ont pantouflé à prix d'or dans le privé. Jamais autant de ministres n'ont été multimillionnaires. Jamais autant de responsables politiques, et non des moindres, ne sont devenus lobbyistes ou avocats d'affaires... Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi la situation a-t-elle empiré sous Macron ? Après deux ans d'enquête et grâce à une quarantaine de témoignages inédits, Vincent Jauvert révèle les moeurs de ces élites si voraces qui ont pris le pouvoir dans le sillage du nouveau président de la République. Il décrit leur course à l'argent, leurs campagnes en coulisses pour dissimuler leurs véritables revenus et leurs conflits d'intérêts. Un document implacable.