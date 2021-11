Transformez votre vie

Découvrir le développement personnel pour s'épanouir dans les relations et le travail. La transformation positive de nos pensées mène presque toujours à un avenir épanouissant, à une meilleure santé, à la réalisation de nos désirs et de nos rêves. Conçu sur le schéma d'une consultation active, ce livre vous propose des exercices faciles, accompagnés de textes clairs qui suscitent la réflexion individuelle. Ainsi, l'objectif est d'améliorer la connaissance de soi, la valorisation des potentiels et la réalisation de ses aspirations.