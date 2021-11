Celle qui a dit Fuck. Journal d'une imparfaite qui décide d'en finir avec les prises de tête.

Alors que nous n'avons jamais été aussi libres dans nos choix, nous sommes nombreux aujourd'hui à avoir l'impression que notre vie nous échappe et à ne pas savoir quelle voie emprunter parmi la multitude qui s'offre à nous. Puisant dans la philosophie, la psychologie, l'histoire et ses expériences personnelles, Jordan B. Peterson nous présente ici 12 règles de vie permettant de trouver le chemin pour se reconnecter à soi et aux autres. Simples mais profondes, ces règles nous donnent toutes les indications pour construire une vie à la fois plus riche, plus libre et plus harmonieuse.