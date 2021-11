Rue des Pâquerettes

1962. Un hiver terrible enserre les bidonvilles de Nanterre. La Seine est gelée. C'est donc cela la France, cette terre d'accueil dont son père lui a tant parlé ? Le froid partout, les regards en biais, les chantiers pour horizon - l'usine, au mieux ? A l'école des Pâquerettes, on doute qu'un petit Algérien de 10 ans, tout juste déraciné, puisse rattraper son retard et rêver mieux. C'est compter sans les livres, le cinéma du quartier et le pouvoir des mots...