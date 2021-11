Mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Enseignements essentiels, méditations et exercices pour jouir d'une vie libérée

Le pouvoir du moment présent a aidé des millions de personnes à sortir de la prison de leurs pensées négatives et à vivre plus sereinement. Mettre en pratique le pouvoir du moment présent propose des exercices et des méditations essentielles qui vous aideront à ne plus tomber dans les schémas automatiques de la souffrance, des peurs et des jugements. Avec ce livre compagnon, vous apprendrez à devenir un observateur de vos pensées, à calmer votre esprit et à " habiter" votre corps. En pratiquant cette conscience du moment présent, vous accéderez à une source d'amour, de beauté et de joie qui vous libérera.