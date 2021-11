Hypersensibles : mieux se comprendre pour mieux s'accepter

Une personne sur cinq naît avec une sensibilité exacerbée. Cette particularité est loin d'être un défaut mais elle leur empoisonne souvent l'existence. Alliant les résultats de la recherche et sa pratique de psychothérapeute, l'auteure propose une aide pour s'adapter aux différents aspects de ce trait de caractère, mais aussi pour les inciter à en tirer avantage dans leur vie professionnelle et personnelle. Ce livre pratique offre des tests et des exercices pour cerner chaque sensibilité, des exemples pour aider les hypersensibles à mieux se comprendre grâce aux expériences vécues par d'autres.