Interroger le fanatisme de la vérité qui gouverne la philosophie, reconnaître la vie seule pour source de toute valeur, l'indépendance pour la vertu suprême du philosophe, et rechercher une réconciliation inédite de l'art et de la science : tel est pour Nietzsche le sens du gai savoir. Publié en 1882, réédité et augmenté en 1887, cet ouvrage met en oeuvre les principaux thèmes de la pensée de Nietzsche, dont celui de l'éternel retour, qu'il introduit ici pour la première fois. L'auteur y déploie le projet d'une guérison de l'humanité, d'un regain de force et d'amour de la vie : " suprême espérance " qui ne saurait se conquérir que dans la douleur... et dans l'ivresse. Dossier 1. La force de vivre : comment surmonter les idéaux maladifs ? 2. La philosophie de l'avenir : une thérapeutique culturelle 3. Le gai savoir : l'affirmation de la vie - Glossaire des principales notions de la philosophie de Nietzsche