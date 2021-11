Petit guide de philosophie pratique, le Manuel est destiné à quiconque souhaite progresser sur la voie de la sagesse. Selon Epictète, nous devons distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Ainsi, nous ne maîtrisons pas le cours des événements, mais nous sommes entièrement responsables de la façon dont nous y réagissons. Tempérer nos désirs, vivre en accord avec la Nature, comprendre le monde et le rôle que nous y jouons : tels sont les préceptes que nous exhorte à suivre Epictète, afin de connaître bonheur et vertu. En GF PHILO', le texte de l'oeuvre est donné à lire, dans sont intégralité, sur la page de droite. En regard, des extraits tirés d'autres oeuvres viennent l'éclairer, le questionner, le prolonger. Dossier : Chronologie, introduction à l'oeuvre, plan du texte, glossaire, fiches thématiques, enjeux contemporains, bibliographie.