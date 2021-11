La responsabilité, l'engagement et la culpabilité

Après son best-seller Ecoute ton corps, qui a permis à des millions de personnes d'améliorer leur qualité de vie, Lise Bourbeau, l'une des pionnières du développement personnel, a donné des conférences, animé des ateliers dans le monde entier et reçu de nombreux courriers de lecteurs. Dans ce nouveau livre, elle répond à toutes les questions et propose des outils pratiques et concrets pour aborder la responsabilité, la difficulté à s'engager, la compréhension de tout ce qui nous arrive dans la vie... ? Est-ce que je suis responsable de tout ce qui m'arrive ? ? Pourquoi je ne récolte pas ce que je sème ? ? Comment cesser de me sentir coupable ? ? Comment réagir face à une injustice dans mon travail ? ? Je ne sais pas dire non car j'ai peur de blesser les autres. Que faire ?