La maîtrise de l'amour. Apprendre l'art des relations

Dans La maîtrise de l'amour, Don Miguel Ruiz met en lumière les croyances et suppositions fondées sur la peur, qui sapent notre capacité à aimer, créant des conflits et des souffrances dans nos relations. A l'aide d'histoires et d'allégories puissantes pour donner vie à son message, l'auteur nous indique comment guérir nos blessures émotionnelles, comment recouvrer la liberté et la joie qui sont nos droits de naissance, ainsi que l'esprit du jeu, indispensable pour établir des relations d'amour. La maîtrise de l'amour comprend notamment : la cuisine magique ; la chasseresse divine ; la voie de la peur et de l'amour ; la guérison du corps émotionnel.