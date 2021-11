Embrasser l'inconnu

Ne trouvant pas de sens à son quotidien professionnel et voyant trop de résignation autour d'elle, un beau jour, Aurélie quitte tout : son job, son appartement, Paris, sa famille et ses amis. Elle se lance dans l'aventure pour aider les gens à renouer avec le bonheur et espère ainsi trouver sa propre voie. Elle entreprend un projet dont elle ignore encore tout et qui la guidera sur des chemins totalement inconnus... Aurélie s'apprête à voyager à travers l'Europe, où elle va faire sourire des milliers de personnes, puis à prendre la route dans un ancien camion de pompier aménagé qui va devenir sa maison pendant neuf mois. Jusqu'au jour où, alors qu'elle était partie pour aider les autres, elle trouvera le sens qui manquait à sa propre vie.