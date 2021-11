Rwanda, l'éloge du sang. Les crimes du Front patriotique rwandais

Ce livre d'investigation époustouflant a été réalisé par une journaliste au péril de sa vie. Il repose sur des centaines d'entretiens - déserteurs de l'armée rwandaise au pouvoir, anciens soldats, survivants d'atrocités, enquêteurs de l'ONU - et sur des documents issus du Tribunal pénal international pour le Rwanda qui sont reproduits en annexe du livre. Judi Rever apporte un éclairage profondément troublant sur le génocide rwandais, qui met en lumière l'importance du rôle du chef de l'Etat actuel, Paul Kagame. Rwanda, l'éloge du sang a été élu livre de l'année par le Globe and Mail au Canada, a obtenu les prix Mavis-Gallant, Huguenot Society of Canada et a été firialiste du prestigieux Hilary Weston Prize.