Garde tes conseils. Le meilleur des pires conseils aux parents et futurs parents

- Les meilleurs pires conseils/remarques aux parents & futurs parents - Par la créatrice de la page Instagram @gardetesconseils aux 100 000 abonnés " Il faudra te mettre au régime après, mon fils n'aime pas les grosses. " " Tu devrais en faire un deuxième. On ne sait jamais, tu en auras un de rechange. " Avis sur le prénom de l'enfant, conseils d'éducation douteux, remarques désagréables, astuces " médicales " Tous les jeunes parents – sans aucune exception – sont ou seront confrontés aux " conseils " de la famille, de la belle-famille (encore pire ? ! ), des amis, des collègues, ou des passants... Toutes et tous sont experts en bébés et sont ravis de partager leur " savoir " sur l'éducation des enfants même – surtout – quand vous n'avez rien demandé ! Ophélie Bourgeois est la créatrice de la page Instagram @gardetesconseils qui compte plus de 100 000 abonnés. Pour notre plus grand plaisir, voici une sélection illustrée par Klowé du meilleur du pire des conseils dont se passeraient volontiers les jeunes parents. Saillies loufoques, conseils farfelus et remarques souvent déplacées ne vous laisseront pas indifférents !