Qu'apprend-on à l'école primaire ?

Cet ouvrage propose un guide pratique de l'école élémentaire et des réponses concrètes aux questions que se posent les parents. Il présente l'essentiel des programmes pour les différentes disciplines enseignées, et des extraits des "attendus de fin d'année" : ce que l'élève doit savoir en français et en mathématiques au terme de chaque année scolaire. Un livre de référence indispensable pour tous les parents !