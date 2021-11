Mon cahier astro

L'astro trendy ! Pour mieux se connaître, faire les bons choix, booster ses forces, travailler ses noeuds et avancer dans la vie grâce à sa carte du ciel ! Alerte tendance ! Bye-bye l'astro magique, bonjour l'astro psy ! Le thème astral est le support pour mieux se connaître, travailler sur soi et se challenger ! Apprenez à mieux vous décoder (caractère, domaine de vie...), boostez vos good vibes, guidez-vous et avancez dans la vie avec l'astro ! Au programme : - Les principes de l'astro psy, pour décrypter sa carte du ciel : les signes (signe solaire, ascendant, signe lunaire) qui représentent l'identité, les planètes qui représentent la personnalité (pensée, amour, action, vie sociale, côté rebelle, capacité à évoluer...), les maisons qui symbolisent les domaines de vie (famille, couple, carrière, créativité, amitié...), les aspects qui représentent les zones de clash ou de win dans notre vie. - Un programme pour se guider dans la vie au quotidien en observant le mouvement des planètes. L'objectif : surmonter les obstacles, les changements, faire les bons choix et faire face aux événements pour en tirer le meilleur ! - Un programme astro & développement personnel, pour booster sa satisfaction dans sa vie amoureuse, au bureau, pour booster sa positive attitude et travailler ses zones d'ombre. - Un programme astro & spiritualité, pour avancer dans son chemin de vie, guérir ses blessures et réveiller la femme sacrée en soi.