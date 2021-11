Mon cahier yoga du ventre

Le yoga pour chouchouter son ventre et booster ses bonnes émotions, son énergie et son bien-être global ! Le cahier qui chouchoute le ventre ! Le ventre influence l'humeur, les émotions, puisqu'il contient des neurones reliés à notre cerveau, mais il influence aussi notre forme via la digestion. Bref, il reflète notre état body & mind. Ca tombe bien, le yoga permet d'apaiser les émotions, d'améliorer la digestion et de renforcer les abdos. Bref, il cocoone le ventre ! Bye-bye, maux de ventre mystérieux, ventre gonflé, ventre crispé... Au programme : - Le fonctionnement du ventre, pour comprendre comment marche la digestion, le lien avec le cerveau, et comprendre pourquoi on se sent mal, ballonnée, stressée, fatiguée ou émotive... - La nutrition happy belly (fibres, vitamines et minéraux, probiotiques) et le yoga ventre plat, digestion, détox, mais aussi le yoga pour gérer les émotions qui perturbent le transit. - Le yoga du ventre spécial détox, pour booster son énergie, se sentir mieux et faire un reset complet de son ventre. Avec les postures spécial détox, la nutrition détox et dépurative, mais aussi le sport qui permet d'éliminer les toxines et l'état d'esprit good mood qui allège ! - Le yoga du ventre spécial good vibes. L'idée ? Bien gérer ses émotions grâce au ventre et inversement. Avec les techniques pour lâcher prise, déstresser... - Un programme spécial énergie grâce au ventre, car c'est par lui que les aliments se transforment et donnent de la vitalité, mais c'est aussi lui qui influence le cerveau et l'humeur qui joue sur la fatigue. - Un programme spécial girl power, pour se sentir bien dans son ventre tout au long du cycle !