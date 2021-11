Tout sur l'économie, ou presque. Pour comprendre vraiment ce qui cloche dans le système

Comprenez enfin les rouages de l'économie et de la finance et leur impact concret sur notre quotidien et le destin du monde... D'où vient l'argent que me prête la banque ? Qu'appelle-t-on la dette ? Qu'est-ce qu'une obligation ? Pourquoi les Etats veulent-ils absolument "sauver" les banques ? Quel est le rôle des économistes au sein de la société ? Quelle relation entretiennent-ils avec les politiques ? Et pourquoi est-il crucial que nous, citoyens, comprenions les principes de l'économie et de la finance ? Avec pédagogie et humour, en s'appuyant sur des infographies éclairantes, Gilles Mitteau nous explique tout d'un système omniprésent dans nos vies. Une lecture nécessaire pour mieux appréhender les enjeux actuels — emprise de la finance, crise écologique, dépendance énergétique — afin d'interroger les règles que le capitalisme a érigées en lois immuables et qu'il est urgent de remettre en cause aujourd'hui.