Bliss Stories. Le livre décomplexé sur la grossesse et l'accouchement

Qu'y a-t-il de plus hallucinant que de voir le corps d'une femme en fabriquer un autre ? Le chemin peut être long pour tomber enceinte, alors comment savoir quelles sont toutes les possibilités pour faire ce bébé ? Le passage en salle de travail et ce qui s'y passe précisément restent une énigme pour beaucoup, mais où trouver des infos concrètes ? Qu'est-ce qui, dans une vie, procure plus de frissons que le moment où des parents posent les yeux pour la première fois sur leur bébé ? Existe-t-il un moment plus exceptionnel que celui de la naissance ? Une grossesse et l'arrivée d'un bébé émerveillent autant qu'elles déstabilisent. Maman de deux enfants, Clémentine Galey a expérimenté ce plongeon dans le grand bain que représente la naissance d'un bébé. Bien (trop) souvent étonnée de constater à quel point l'information sur la grossesse et l'accouchement circule mal, elle a créé le podcast Bliss-Stories pour donner la parole à celles qui ont décidé de tout raconter. Elle y recueille les témoignages sans filtre de femmes sur leur grossesse et leur maternité toujours dans le but de conseiller, connecter, rassurer et DE-CUL-PA-BI-LI-SER. Alors bonjour la vraie vie, les détails qu'on aurait bien aimé connaître plus tôt, les récits qui n'édulcorent pas, qui préparent et préviennent avant, pendant et après la grossesse, ainsi que tous les témoignages et conseils d'autres parents qui sont déjà passés par là ! Bienvenue dans le monde merveilleux d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss.