Ma bible des huiles essentielles. Guide complet d'aromathérapie, Edition revue et augmentée

Avec ce livre de référence, découvrez le fabuleux potentiel des huiles essentielles pour votre santé, votre beauté, votre bien-être, pour une maison plus saine et plus agréable, et une cuisine plus digeste et plus parfumée ! Cette bible unique, complète et pratique, réunit toutes les informations pour mieux vivre : Apprivoisez les 79 huiles essentielles les plus efficaces : arbre à thé, lavande, romarin, gaulthérie, hélichryse, ylang-ylang... à chacune ses propriétés ; Utilisez les voies d'administration les plus appropriées pour un maximum d'action et de sécurité ; Visualisez les zones d'application grâce à nos illustrations claires et adoptez tes bons gestes complémentaires ; Constituez votre trousse personnalisée, pour avoir toujours sous la main vos flacons indispensables. Enfants, futures mamans, seniors : à chacun ses "essentiels" ; Glissez dans votre sac à main 3 huiles essentielles d'urgence : anti-mal de tête et digestion facile (menthe), antistress (camomille), pour lutter contre rhume/ refroidissement/grippe (ravintsara).