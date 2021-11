Kendrick Lamar. De Compton à la Maison-Blanche

Premier rappeur à être récompensé d'un prix Pulitzer, en 2017, Kendrick Lamar est devenu, au fil des années, un symbole générationnel, grâce à des textes qui puisent leurs influences dans la littérature noire américaine et les idéaux des grandes figures des mouvements sociaux. Né en 1987, il s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs, qu'il s'agisse de légendes du rap, de la soul et du jazz ou d'auteurs et d'activistes, dont il incarne une extension logique. Tissée sur place au contact de son entourage, de ses amis d'enfance et de ses collaborateurs, cette biographie retrace aussi le parcours du label Top Dawg Entertainment et de ses artistes. C'est également le récit d'une ville, Compton, et d'une génération ayant grandi dans la fournaise des ghettos de Los Angeles, marquée par le racisme institutionnalisé.