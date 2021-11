Il est temps d'agir

On l'appelle "Capitaine Courage" . Carola Rackete a 32 ans. Le 29 juin 2019, aux commandes du Sea-Watch 3, elle a accosté à Lampedusa pour sauver 40 migrants en état de détresse à bord. Elle a bravé l'interdiction de débarquer, au nom de ses convictions. "Ce n'était pas un acte de violence, seulement de désobéissance". Dans ce livre-manifeste, elle nous alerte sur le sort des réfugiés et l'état de notre planète. Il n'y a plus un instant à perdre pour construire un monde plus juste. A la suite de Greta Thunberg, elle incarne la génération du changement. "Quand, sinon maintenant, la chance se présentera-t-elle de changer le système ? " Allons-y.