Mon cahier minceur. Saison automne hiver

Nouvelle édition avec nouvelle maquette + grands rabats illustrés à déplier ! LE régime minceur destiné à toutes celles qui veulent perdre du poids au retour des grandes vacances pour affronter l'automne et l'hiver. Hélène Defretin lance le défi de l'amincissement en hiver ! Pour enfiler une robe pull sans complexes et rester mince malgré les soirées raclettes et les fêtes de fin d'année... Quel que soit votre âge, votre constitution et votre dynamisme, suivez un régime complet en 3 semaines plus 2 semaines de stabilisation avec des menus adaptés en fonction de votre profil. Au programme : Vous avez des idées de recettes de saison simples et légères (soupe au potiron et châtaignes, soupe rose à la betterave, risottos de poireaux, woks, salade de mangue...). Vous réapprenez à manger équilibré, et à vous y tenir, grâce à des astuces et des bonnes habitudes à intégrer. Cela va de la chasse au grignotage entre les repas, à la diminution d'huile dans les sauces ou à la gestion des écarts chaque semaine. Vous suivez un programme minceur en trois temps : 1. Vous définissez votre objectif minceur. 2. Vous passez à l'action pour perdre du poids, en suivant un régime hypocalorique avec des tableaux de menus à remplir soi-même. Vous êtes accompagnée avec des trucs et astuces pour tenir et un régime personnalisé en fonction de votre profil 3. Vous stabilisez votre poids, grâce à des menus sur 2 semaines pour maintenir votre équilibre.