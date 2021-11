Bowls objectif minceur

Bowl cakes, bouddha bowls, smoothie bowls, porridges... Leur point commun ? Ils sont équilibrés, délicieux et se dégustent dans un bol ! Découvrez 45 recettes saines et gourmandes de bowls, vos nouveaux alliés minceur : des bouddha bowls et poke bowls pour la pause déjeuner ou le dîner, des bowl cakes et açaï bowls pour le petit déjeuner ou le goûter... Faites le plein de vitamines et savourez ces bols complets et rassasiants, parfaits pour les gourmets qui veulent prendre soin de leur ligne !