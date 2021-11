Mon cahier Sophro

Nouvelle édition avec nouvelle maquette + grands rabats illustrés à déplier ! La méthode body & mind pour déstresser, gérer ses émotions, positiver et se sentir bien ! Avec 12 cartes feel good ! La sophro, c'est LA méthode antistress et feel good ! La sophro vise à créer l'harmonie body & mind pour se libérer des émotions et dénouer les tensions, booster la confiance en soi et la positive attitude. Au programme : Respiration, relaxation, visualisation, méditation, et en bonus de la phytothérapie, du yoga et pleins de petits conseil lifestyle anti-stress. Le lifestyle qui rend accro ! Au programme : - Les principes de la sophro, avec les techniques corporelles (respiration, relaxation) et mentales (méditation, visualisation) ainsi que la méthode pour décoder ses émotions et s'en libérer step by step. - Un programme spécial antistress, avec des exercices SOS pour chaque situation de stress (rumination, angoisse du soir, déprime du dimanche), et des exercices pour se relaxer. - 2 programmes pour lâcher-prise et booster sa positive attitude, car la sophrologie, c'est se libérer des émotions négatives et booster les émotions positives. Objectif 100 % feel good ! - Un programme girl power, pour booster sa confiance en soi et en sa féminité grâce à la sophro : on écoute son corps, ses émotions, on booste son estime, on body positive et on affirme ses valeurs (liberté, féminité...). - Un week-end slow life, pour se cocooner en mode sophro lifestyle, avec des activités d'harmonie body & mind (sophro, yoga, massage, repas healthy, rituels slow...). En bonus, des conseils sophro par saison pour vivre une année complètement feel good !