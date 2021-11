Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Edition revue et augmentée

Madame O. revient et nous dévoile de nouveaux fragments de sa vie... Avec cette nouvelle version, les auteurs ont souhaité actualiser leur best-seller, sur le plan bibliographique et sur le plan des témoignages vécus. Ils ont également ajouté un chapitre inédit portant sur les techniques utilisées par les professionnels du marketing pour modeler, à notre insu, nos goûts et nos façons de consommer.