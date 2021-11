Agenda Prions en Eglise. Edition 2020-2021

S'appuyant sur la qualité de Quo Vadis, fabricant numéro un dans le monde, Prions en Eglise vous propose un agenda utile à votre vie de prière et vos responsabilités en Eglise. Vous y trouverez : une double page par semaine pour organiser vos journées, une citation de l'Evangile pour être à l'écoute de la parole de Dieu chaque jour, les saints de la liturgie, et toutes les fêtes à souhaiter. En fin d'agenda, retrouvez un répertoire pour noter les coordonnées de tous vos contacts, des cartes, un planning annuel, les fêtes religieuses et le calendrier liturgique de l'année, avec : les références des textes liturgiques, les fêtes, mémoires et solennités, et les couleurs liturgiques, les intentions de prière du pape. l'Agenda universitaire Prions en Eglise est réputé et se diffuse à plus de 10. 000 ex chaque année.