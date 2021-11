Apprenti aventurier. Tout quitter pour changer de vie

Entrepreneur ambitieux, Justin Van Colen quitte la France après un choc émotionnel. Objectif : se réconcilier avec la vie et découvrir le monde ! Malgré de nombreux rebondissements, Justin prend gout à l'aventure, au point de ne plus pouvoir s'en passer. Après deux tours du monde en solitaire, il se lance un challenge fou : rejoindre la France depuis la Thaïlande en 4x4 et uniquement par les pistes afin d'entrer en contact avec les populations rurales. Kidnapping et séquestration au Mexique, hypothermie en pleine montagne, trek dans l'Himalaya sans préparation ni matériel, courses-poursuites et fuite interminable au Pakistan pour sauver sa peau... : sans détour, Justin Van Colen livre un récit palpitant.