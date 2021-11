L'Officiel des prénoms. Edition 2021

Pour trouver le plus beau prénom pour son enfant. D'Agathe à Zéphyr, en passant par Aaron, Nour, Milo ou Romy, votre coup de coeur figure forcément parmi les prénoms rares, répandus, classiques ou modernes de cet ouvrage ! Découvrez l'origine, la signification, les variantes, les tendances et les fréquences d'attribution de plus de 12 000 prénoms féminins et masculins. Croisant statistiques de l'Insee et informations pratiques, L'Officiel des prénoms s'est imposé depuis 18 ans comme le guide référence. 70 focus prénoms. 50 palmarès & thématiques. Un cahier bullet à la fin de l'ouvrage pour faire ses listes.