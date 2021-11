Le petit Oracle de la mission de vie

Et si vous utilisiez enfin votre plein potentiel pour vous réaliser ? Simple et puissant, ce petit oracle vous guidera à chaque instant sur votre chemin de vie. Il vous aidera à identifier vos aspirations profondes, vos aptitudes, et à comprendre ce qui vous fait pleinement du bien. Jour après jour, ces 58 cartes vous apporteront le message dont vous avez besoin pour agir facilement, comprendre la situation et garder le cap afin de réaliser vos projets, ceux qui vous correspondent véritablement.