L'organisateur de l'infirmière libérale. Edition 2021

CHARLINE, INFIRMIERE LIBERALE DEPUIS 9 ANS ET BLOGUEUSE, VOUS PRESENTE SON AGENDA SPECIALEMENT PENSE POUR VOUS, INFIRMIERES EXERCANT A DOMICILE : un grand format très pratique, avec un élastique et des pochettes pour y glisser tous les documents utiles ; des semaines sur 4 pages, avec des journées allant de 6h00 à 21h00 comprenant plusieurs lignes pour y inscrire tous vos RDV de tournées ; de la place pour vos prises de notes et vos bilans de fin de mois, des rubriques "CA de la semaine" et "Kilomètres parcourus", pour faciliter votre comptabilité ; des informations pratiques sur l'exercice en libéral ; et enfin, des quizz, des astuces et des conseils imaginés par Charline, pour une année 2021 fantastique, sensationnelle, extraordinaire ! Inclus : la nomenclature infirmière !